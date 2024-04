Tre teatri saranno monumenti nazionali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Idi Pavia, Voghera e Garlasco diventano monumento nazionale. Sono stati inseriti in un elenco di 408 luoghi di cultura approvato ieri dalla Camera con 172 sì, 46 no e 65 astenuti. Il provvedimento, riscritto con due emendamenti presentati dalla Commissione Cultura presieduta da Federico Mollicone, passa ora al Senato. Per ottenere il riconoscimento è necessario che "isiano stati edificati almeno cent’anni fa" o "che abbiano una programmazione rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico" oppure che l’edificio "sia stato riconosciuto di interesse culturale". "Con orgoglio – commenta il deputato pavese Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti di FI – abbiamo appreso che idi Pavia, Voghera e Garlasco sono stati dichiarati monumento nazionale nella proposta di legge ...