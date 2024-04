Travolto nel bosco da un albero Taglialegna in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Erano circa le 15.30 di ieri quando l’eliambulanza "Pegaso" si è alzata in volo per andare a soccorrere un uomo di nazionalità macedone che stava lavorando nei boschi dell’Amiata. Il cinquantenne, residente a Selvena, frazione di Castell’Azzara, stava lavorandp in unnel territorio comunale di Santa Fiora quando, dalle prime ricostruzioni dell’accaduto, sembrerebbe sia statoda un grosso tronco. La situazione è apparsa subito molto complessa tanto che in tempi brevissimi sono stati allertati i soccorsi. La chiamata del 118 ha fatto attivare immediatamente l’ambulanza della Misericordia di Santa Fiora e l’automedica. I professionisti sanitari sono giunti quindi in tempi rapidi sul luogo dell’incidente e immediatamente si sono accorti che il ferito si trovava in zona difficile da raggiungere con "Pegaso" e allo stesso tempo che le sue ...