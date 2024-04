Travolto in bici sulla Provinciale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Addetto del polo logistico Ceva attraversa la strada per andare a lavorare ma vieneda un’auto. Ieri, poco prima delle 13, un 26enne pakistano in sella a unacletta, secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, ha effettuato una manovra rischiosa passando da un lato all’altro della234 quando una Dacia Logan che si stava immettendocarreggiata non ha potuto evitarlo. Il pakistano è stato curato sul posto dai soccorritori del 118 e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi in condizioni non gravi. M.B.