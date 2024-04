“Trattativa condotta da Giuntoli” | caso Osimhen | perché l’ex DS non è indagato

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 4 aprile 2024) Giornate di intenso lavoro per Aurelio De Laurentiis e i suoi legali, che si difendono dalle accuse di falso in bilancio:l‘exnon risulta. Nella giornata di ieri, Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato dalla Procura di Roma in merito alla questione dell’inchiesta per falso in bilancio nel campo dellache ha portato Victora vestire la maglia azzurra nel luglio del 2020. Il presidente del Napoli è sotto indagine per delle presunte plusvalenze fittizie dall’estate del 2021, un anno dopo l’acquisto del nigeriano. Nonostante la concitazione del momento, il numero uno azzurro è parso tranquillo per diversi motivi: tra questi, la presunta responsabilità dell’ormai ex direttore sportivo Cristiano, il quale non può essere ...