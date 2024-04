Tragedie stradali | a Foggia e Trento due giovani vittime | si indaga sulle dinamiche

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nelle prime ore del mattino di oggi due terribili incidentihanno tolto la vita a una 33enne di Scurelle, in provincia di, e a un giovane di 19 anni a Defensola, in provincia di. Due terribili fatalità di cui ancora non sono chiare lee su cui ora stannondo le L'articolo proviene da Il Difforme.