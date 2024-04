Tragedia in galleria | schianto di un camion | incendio Decine di coinvolti | bilancio tremendo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ancora una volta il cosiddetto “tratto maledetto” dell’autostrada A14 nel sud delle Marche è stato teatro di un tragico evento. Un veicolo in fiamme ha causato la temporanea chiusura del tratto autostradale tra Fermo e Grottammare in direzione sud, generando 4 km di coda a partire da Fermo. L’incidente, avvenuto all’altezza del km 293, ha visto i vigili del fuoco intervenire da poco prima delle 10 all’interno dellaVinci, in una zona già resa complessa da una riduzione di carreggiata destinata a lavorazioni notturne. Il drammatico scontro ha coinvolto mezzi pesanti, tra cui un autobus e diverse autovetture, culminando nell’di unche trasportava sostanze alcoliche. Ilè pesante: una persona è deceduta e altre quattro sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dei ...

