Tragedia all' Asilo | Familiari di Tommaso Chiedono 2 Milioni di Euro di Risarcimento

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) L'Aquila - Una richiesta senza precedenti è stata avanzata daidiD'Agostino, il bambino di 4 anni tragicamente travolto e ucciso da un'auto il 18 maggio 2022 all'interno del recinto della scuola dell'infanzia I Maggio in via Salaria Antica est all'Aquila. La somma richiesta a titolo diammonta a 2di. L'udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare Guendalina Buccella ha visto la presentazione della richiesta di ammissione di costituzione in giudizio delle parti civili, avanzata dai genitori e altri tredella vittima. I genitori hanno richiesto 650.000di danni, portando la richiesta complessiva a oltre 2di. Inoltre, idi altri ...