Tragedia a San Marzano | 30enne precipita dal terrazzo e muore

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoUnaha scosso questa mattina la comunità di Sandi San Giuseppe. Un ragazzo di 30 anni, F.M. è morto intorno alle 4 del mattino dopo essereto per diversi metri daldella sua abitazione. Il giovane era molto conosciuto e stimato in paese, anche per il lavoro che svolgeva con passione dell’attività di famiglia. Non è chiara la dinamica dei fatti, ma la prima ipotesi sarebbe quella di un gesto volontario. L’intero paese è rimasto sconvolto dalla notizia e tanti sono in queste ore i messaggi sui social di cordoglio alla famiglia.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.