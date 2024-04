Traffico Roma del 04-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi sul Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna tra laFiumicino Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Cassia bis Veientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina Ci sono code in uscita dalla città sul tratto Urbano della 24-teramo tra via Fiorentini e raccordo anulare si sta in fila per lavori su via Salaria all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo lavori anche su via Pontina coda in uscita dalla capitale da Mostacciano a Pratica di Mare quindi in direzione di Pomezia incidente su via Nomentana rallentamenti e coda all’altezza di via Fratelli Maristi per un altro incidente ci sono problemi su via della Magliana in prossimità del viadotto della Magliana ci spostiamo sulla tangenziale est code tra viale Castrense è la 24 ...