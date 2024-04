Traffico Roma del 04-04-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità su via Pontina Code in prossimità dei lavori in uscita dalla capitale da Mostacciano a Pratica di Mare in direzione di Pomezia ricordiamo che per urgenti lavori è chiusa via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica nelle due direzioni ilè deviato su via del Mare possibili rallentamenti e code e da oggi fino al 7 aprile alla nuova fiera diil Romics Festival Internazionale Dedicato ai fumetti possibili difficoltà di circolazione in via Portuense e in zona Ponte Galeria proseguono i lavori di rinnovo sulla sede tranviaria in via dei Reti la strada è chiusa tra via Tiburtina e via dei Volsci limitazioni anche su piazza del verano per quanto riguarda il trasporto pubblico deviate le linee di bus mentre il tram ...