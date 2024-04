Traffico Roma del 04-04-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi alle porte diCi sono code in prossimità dei lavori sull’autostrada tra la 24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli si sta in fila per lavori anche su via Salaria ad altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo ci spostiamo su via Pontina Code in uscita dalla capitale da Tor de’ Cenci a via di Decima quindi in direzione di Pomezia anche in questo caso si tratta di lavori incidente invece su via Cristoforo Colombo rallentamenti e code all’altezza di via di Mezzocammino in direzione disul Raccordo Anularein aumento con rallentamenti e code in carreggiate esterna tra laFiumicino è Lanina rallentamenti anche in carreggiata interna tra Ciampino e Ardeatina qui per lavori ...