Traffico Roma del 04-04-2024 ore 14 | 30

(Di giovedì 4 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità fascia verde prorogati sino a fine ottobre i divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti lo stop Valido dal lunedì al sabato festivi esclusi interessa le auto a benzina sino a Euro 2 quelle diesel fino a Euro 3 moto e motorini Euro 0 ed Euro 1 sono previste delle deroghe tutti i dettagli la mappa della fascia verde sono sumobilita.it le altre notizie domani pomeriggio doppio corteo in città uno in zona Piazza Sempione con partenze e arrivo in via levanna e percorso su via Nomentana via Monte Subasio via Maiella viale Gottardo e via Cimone l’altro sempre domani pomeriggio tra bastoggi e Primavalle tra le strade interessate dal passaggio della manifestazione via commendone via ...