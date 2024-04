Traffico Roma del 04-04-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luce VerdeBuongiorno Bentrovati dalla redazione per lavori in corso su via Salaria all’altezza di Settebagni rallentamenti con code da e Verso il raccordo e code sulla parte sud del raccordo anulare sulla Pontina tra Tor de’ Cenci via di Decima in direzione Pomezia la causa sempre ai lavori e oggi fino al 7 Aprile presso la nuova fiera diin Romics Festival Internazionale dedicato a fumetti animazione cinema e gain prevista una grossa affluenza possibili difficoltà di circolazione via Portuense e in zona Ponte Galeria fino alle 20 per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Mario Barbara Taormina è tutto un servizio a cura dell’ACI e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità