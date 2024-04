Traffico Roma del 04-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità disagi per lavori e riduzione di carreggiata su via Pontina con code tra Tor de’ Cenci e Castel di Decima verso Latina resta chiusa fino a cessata esigenze via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica per lavori urgentideviato sulla via del mare nei due sensi di marcia non si escludono rallentamenti da oggi fino al 7 Aprile presso la nuova fiera diè il Romics Festival Internazionale Dedicato ai fumetti possibili difficoltà di circolazione in via Portuense e in zona Ponte Galeria fino alle ore 20 proseguono lavori di rinnovo sulla sede tranviaria in via dei Reti con chiusura della stessa tra via Tiburtina e via dei Volsci limitazioni anche su Piazza del Verano con divieto di circolazione in prossimità ...