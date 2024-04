Traffico Roma del 04-04-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto ancora intenso ilsulla Cassia tra l’olgiata e Tomba di Nerone su via Flaminia anche per un incidente code da via di Grottarossa verso Corso di Francia a causa dei lavori in corso su via Salaria all’altezza di Settebagni rallentamenti e code da e Verso il raccordo anulare non si escludono ripercussioni anche sulla diramazionenord sul Gran rallentamenti e code a tratti in interna tra le uscite caselline Appiae code sulla tangenziale est verso lo stadio Olimpico tra Salaria e Corso di Francia è in direzione di San Giovanni ancora code tra Prenestina e viale Castrense per lavori e riduzione di carreggiata ancora in coda su via Pontina tra il grae e Castel di Decima in direzione Latinain coda su via Laurentina dal raccordo verso ...