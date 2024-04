Traffico Roma del 04-04-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità attenzione per un veicolo in panne sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code tra le uscite api e Tiburtina incidente code anche su via Pontina tra Aprilia e Pomezia versoa causa dei lavori in corso su via Salaria all’altezza di 7 bagni incolonnamenti verso il Gra non si escludono ripercussioni anche sulla diramazionenord e resta chiusa fino a cessate esigenze via Ostiense Tra via Lucio lepidio e via della Stazione di Ostia Antica per lavori urgenti iniziati lo scorso primo Aprile nei due sensi di marciadeviato sulla via del mare inevitabili le ripercussioni alla circolazione anche sulle vie adiacenti da oggi è fino al 7 Aprile presso la nuova fiera diè Romics Festival ...