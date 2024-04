Traffico Roma del 04-04-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto proseguono i disagi alper lavori e l’altezza di Settebagni con code in entrata asia sulla diramazionenord sia su via Salaria in direzione del raccordo anulare sul Gran carreggiata esterna code tra BBFiumicino e Laurentina poi anche per un incidente fine tra Appia e Tiburtinae code e tra salari e Cassia bis e tra le uscite vie della Maglianella Montespaccato via di Casal Lumbroso in eterna code a tratti tra Salaria Tiburtina e tra Casilina e bivio-fiumicino sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara incolonnamenti sia in direzione del gra che verso la tangenziale estche prosegue in coda sulla stessa tangenziale dal bivio con la 24 sia ...