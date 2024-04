Traffico di ossicodone | nascosto nelle bambole e spedito negli Usa | chiesto il giudizio immediato per gli arrestati

(Di giovedì 4 aprile 2024) Esportazione verso gli Stati Uniti d’America: con questa accusa la procura hailper glinell’ambito dell’indagine suldi, sostanza stupefacente appartenente alla famiglia degli oppioidi, farmaci usati per la gestione del dolore. Una piagaUsa, nel giro di un anno, infatti, gli americani morti per overdose sono stati oltre 100mila. Stando all’attività investigativa iniziata a maggio 2022 e condotta congiuntamente dal Nucleo investigativo carabinieri di Pavia e dal Nas Cremona, sotto la direzione della procura di Pavia e del sostituto procuratore Roberto Valli, le pastiglie nascoste ino suppellettili venivano spedite attraverso i corrieri. Otto le persone ritenute responsabili di ...

