Tra Usa e Uk una partnership per un’IA più sicura I dettagli di un passo storico

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Stati Uniti e Gran Bretagna uniscono le loro forze per un’Intelligenza Artificiale più. Lafirmata a Washington il primo aprile rappresenta la prima collaborazione al mondo tra due governi in tema di sicurezza di IA. A sottoscriverla sono state la segretaria al commercio statunitense, Gina Raimondo, e la ministra della scienza britannica, Michelle Donelan. “Siamo sempre stati chiari sul fatto che garantire lo sviluppo sicuro dell’IA è una questione globale condivisa”, ha affermato quest’ultima, ribadendo un concetto ormai noto. “Solo lavorando insieme possiamo affrontare i rischi della tecnologia e sfruttare il suo enorme potenziale per aiutare tutti noi a vivere in modo più semplice e sano”. Il modello a cui si ispira questa collaborazione è il rapporto sinergico tra il Government Communications Headquarters britannico e la National ...