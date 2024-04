(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono davvero intriganti le immagini di questo film che, dopo il successo a numerosi festival, sta per debuttare in sala e online negli Stati Uniti. Ecco ildi Thein

L’Incubo di Sophie film Tv8 L’Incubo di Sophie film Tv8 del 2022 è diretto da Jose Montesinos, girato in America e in Georgia. Il thriller , conosciuto anche come “My Terrorized Teen”, vede come ... (spettacoloitaliano)

L’offerta di Netflix ad aprile tra fantascienza, thriller e azione - Sono davvero tante le novità in arrivo su Netflix questo mese. Abbiamo scelto le più interessanti e attese, tra cui Rebel Moon - Parte 2: La Sfregiatrice, Ripley e City Hunter.afdigitale

Tra thriller pulp e neo western: il trailer di The Last Stop in Yuma County - di un 100% di valutazioni positive su Rotten Tomatoes. Il film si intitola The Last Stop In Yuma County, ed è un curioso mix tra thriller pulp e neo western che ricorda, a giudicare dal trailer che ...comingsoon

“Lo specchio infranto”, il thriller psicologico sul lago di Como di Paolo Avanzi. - Avanzi, laureato in psicologia, manager sessantaseinne, si divide tra Bresso dove lavora, e Dizzasco dove gli piace dipingere e scrivere, due luoghi in cui è ambientato il suo ultimo romanzo dalle ...ciaocomo