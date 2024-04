Torre Guinigi e delle Ore | scatta il rincaro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) LUCCAilal ticket per le Torri civiche,Ore. I biglietti per accedere ai due monumenti cittadini passano dai 6 agli 8 euro (6.50 euro il ridotto), mentre rimane invariato a 6 euro il costo per l’Orto botanico. Il biglietto cumulativo è di 19 euro. Una delibera adottata in questi giorni dalla giunta e che riguarda Metro, la municipalizzata che, con l’amministratore unico dottor Roberto Di Grazia, da alcuni mesi ha assunto la gestione completa dei monumenti civici e della relativa cura e promozione, oltre che del Castello San Donato, il punto accoglienza sopra la Porta San Donato. Sono dunque aumentate le competenze in materia culturale e turistica di Metro, che già gestiva i punti di accoglienza turistica, le biglietterie e i ticket bus a fianco del ramo d’azienda parcheggi. ...