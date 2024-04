Tornano le visite al Bunker di Mussolini a Villa Torlonia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sei metri sotto i prati ormai fioriti del parco - sopra la testa quattro metri di cemento armato - trema il pavimento sotto i piedi e suonano le sirene mentre il frastuono delle bombe risuona tra le pareti curve come quelle di un sommergibile. E' il momento più emozionante della visita al Rifugio Antiaereo e aldi, a Roma, che da domaniaperti al pubblico. Costruiti per, che nella tenuta lungo la via Nomentana prese la residenza nel 1929, finirono per essere usati invece dai cittadini romani per difendersi dai bombardamenti. A lungo non visitabili, riaprono dopo due anni con un nuovo allestimento che è un viaggio nel sottosuolo della, ma anche nei giorni della guerra, quando la Capitale fu devastata da una pioggia di bombe. La mostra, curata ...