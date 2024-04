Torino | Masina | 'Vorrei restare Juric ha detto che vuole portarci in Europa'

"L'Europa? Stagione ancora lunga, guardiamo partita per partita" TORINO - "Per arrivare pronti al derby bisogna passare da una grande prestazione con l'Empoli e poi penseremo a una partita ... (ilgiornaleditalia)

“Affrontiamo un’Udinese che ha giocatori forti, di gamba. L’organico è importante, sono bravi ad aspettare per poi colpirti in velocità. Npoi stiamo giocando a ottimi livelli, ma spesso non ... (sportface)