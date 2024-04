Tony Khan | “E’ dura licenziare ma c’è un budget | per uno di loro ci ho ripensato”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 4 aprile 2024)nte la conferenza stampa prima di ROH Supercard of Honor di questa notte,ha parlato della recente ondata di licenziamenti da parte della AEW. Lunedì si è diffusa la notizia che la AEW ha licenziato 10 diversi talenti, tra cui Anthony Henry, i Boys di Dlton Castle (ma non quest’ultimo) e Slim J Henry è stato svincolato dal suo contratto con l’AEW proprio nel mezzo delle cure per una frattura alla mascella subitante una data indipendente. Quando gli è stato chiesto di questo specifico licenziamento,ha detto che, dopo averci riflettuto, ha deciso di riportare Henry nella compagnia. Ha detto che Henry tornerà in azione quando sarà completamente guarito dall’infortunio. “Che settimana!”, ha dichiarato su X. “Ovviamente non ero contento di quanto accaduto all’inizio ...