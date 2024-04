Tolentino Crocetti | A caccia di punti salvezza»

(Di giovedì 4 aprile 2024) Dopo la sosta pasquale riprende il campionato di Eccellenza e si avvicina il derby frae Civitanovese, in programma domenica alle 16 allo stadio "Della Vittoria". Una sfida che riaccende subito gli entusiasmi delle tifoserie. Da un lato ci sono i cremisi, chiamati a farper la; dall’altro troviamo la formazione ospite impegnata nella corsa al salto di categoria. Il direttore sportivo Giorgioconosce bene entrambe le realtà, avendo iniziato la stagione sulla sponda adriatica per poi tornare a casa nella "sua", dove aveva lasciato il segno negli anni passati. "Vivo questa sfida serenamente, consapevole di aver fatto un buon lavoro a Civitanova e, al tempo stesso, conscio di aver fatto altrettanto in casa cremisi dove, a campionato in corso, la società ha ...

Il Tolentino torna a giocare in casa, oggi alle 15, contro il Montefano. L’allenatore Possanzini rientra in panchina, ma sono squalificati il difensore Mercurio e il centrocampista Bracciatelli. ... (sport.quotidiano)

Digerire la sconfitta in un derby non è mai facile, se poi si tratta della sfida contro la rivale Maceratese diventa ancor più complicato metabolizzare il knock out. Così il Tolentino si divide ... (sport.quotidiano)

Croce Gialla di Recanati: “Sempre alla ricerca di volontari per essere più capillari” - di Tommaso Bocci Migliorare per la gente, questo è l'obiettivo Chiamare il 112 a Recanati è come comporre il numero di casa, perché dall’altra parte la voce della grande famiglia della Croce Gialla è ...youtvrs

La partita di Giorgio Crocetti, “riparatore” del Tolentino ma “costruttore” della Civitanovese - di Lorenzo Cervigni Il ds cremisi aveva iniziato la stagione in rossoblu: "Avevo detto alla mia ex società che la rosa avrebbe fatto bene, i fatti mi hanno dato ragione" Tolentino-Civitanovese non può ...youtvrs