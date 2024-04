L'autostrada A1 è stata bloccata per ore all'altezza di Frosinone per un tir ribaltato : ancora traffico con 9 chilometri di coda tra Roma e Napoli (notizie.virgilio)

Un mezzo pesante si è ribalta to sulla autostrada A20 Messina Palermo, all’altezza del viadotto Inganno, in territorio di Acquedolci. L’incidente è avvenuto durante la notte. Ferito, a quanto pare in ... (gazzettadelsud)

Tir si ribalta sull'autostrada A19 Palermo-Catania vicino Enna, trasportava patate: il video dopo l'incidente - La polizia ha diffuso un video in cui si vede il camion completamente ribaltato sulla strada e il carico di patate disperso lungo la carreggiata. Nel drammatico incidente a Saone vicino Trento, che ha ...notizie.virgilio

VIDEO | Tir carico di patate si ribalta sulla Palermo-Catania: autostrada chiusa in entrambe le direzioni - E’ successo all’altezza dello svincolo per Enna. Il bilancio è di due feriti (non sarebbero in gravi condizioni). Disagi per chi proviene dal capoluogo. Sul posto sono intervenute la polizia stradale ...mondopalermo

Incidente stradale sulla A19, un tir si ribalta all’altezza di Enna: due feriti - Il tratto interessato è a doppio senso di circolazione per la presenza di un cantiere, dunque la circolazione è bloccata sia per chi procede in direzione Catania che per chi procede verso Palermo, usc ...ilsicilia