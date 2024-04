Tim Robbins a Catanzaro per il "Magna Graecia film festival" - Tim Robbins, premio Oscar nel 2004 come migliore attore non protagonista per la sua interpretazione in "Mystic River", di Clint Eastwood, sarà ospite a Catanzaro della prossima edizione del "Magna ...ansa

Tim Robbins in concerto al Magna Graecia film Festival il 2 agosto - L'attore, regista e sceneggiatore statunitense Premio Oscar Tim Robbins terrà, infatti, un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, venerdì 2 agosto all'Arena Porto di ...movieplayer

Magna Graecia Film Festival, un altro colpo: ad agosto il concerto del Premio Oscar Tim Robbins - L'attore, regista e sceneggiatore statunitense Premio Oscar Tim Robbins terrà, infatti, un concerto con il suo gruppo, i Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, venerdì 2 agosto all'Arena Porto del ...cn24tv