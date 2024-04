Tim e Urban Vision personalizzano le maxi-affissioni Ecco come

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 4 aprile 2024) Per la prima volta in Italia è arrivato un progetto innovativo per la pubblicità che riguarda ledigitali all’aperto (Digital Out of Home). Grazie alla collaborazione tra Tim eGroup, creative-tech media company, a Roma, a Largo di Torre Argentina, una piazza centralissima e molto visitata della capitale, è stata realizzata una affissione con unschermo digitale che ha mostrato campagne pubblicitarie adattive rispetto alle persone che effettivamente transitavano in quel momento nell’area (Real time Out Of Home targeted advertising). Nelle campagne pubblicitarie così concepite i contenuti si adattano dinamicamente in base alla tipologia di persone presenti nell’area, attraverso l’utilizzo in tempo reale e in modalità anonima e aggregata dei dati raccolti dalla rete ...