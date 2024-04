“Ti rompo la faccia” | la moglie lo denuncia | allontanato da casa marito violento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 3 minutiA seguito di una mirata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, nella giornata odierna, personale del Commissariato di P.S. di Ariano Irpino, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa con le modalità di controllo di cui all’art. 275 bis c.p.p. ovvero mediante applicazione di braccialetto elettronico , emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un uomo, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in famiglia ai danni della. Le indagini venivano avviate in seguito alla querela sporta dalla donna in data 26.2.2024 nella quale la stessa rappresentava il regime di vita ...