The Gentlemen | tutto il cinema di Guy Ritchie in una serie!

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 4 aprile 2024) LaNetflix creata da Guy Ritichie segna il fondamentale ritorno sul piccolo schermo di un regista dalla firma riconoscibile, dimostrandosi (anche) una sorta di summa del suo stile stiletografico. Soltanto l'evento de Il problema dei 3 corpi è riuscito a scalzare dal primo posto in Top 10 la sorprendente Thedi Guy(leggi la recensione), adattamento seriale targato Netflix dell'omonimo lungometraggio dell'autore britannico. E nonostante il sorpasso, a quasi un mese dal suo debutto in piattaforma, lo show con protagonisti Theo James, Kaya Scodelario e Giancarlo Esposito non accenna ad abbandonare la classifica. Un vero (e inaspettato) successo per un prodotto promosso con mediocrità che in realtà racchiude in una stagione da 8 e intensi episodi tutta l'essenza del...