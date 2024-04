Terza fascia ATA e 24 mesi | le ultime notizie dopo informativa al Ministero SPECIALE con Santoro Flc Cgil LIVE Venerdì 5 aprile alle 14 | 30

(Di giovedì 4 aprile 2024) Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Si è tenuta aldell’Istruzione e del Merito un’importantesu due decreti: quello sulla prima(24) e quello sulla. L'articolo .

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, titolo di accesso alle Graduatorie ATA di terza fascia per tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico, novità del CCNL ... (orizzontescuola)

Nuovo punto della situazione, da parte della redazione di Orizzonte Scuola, per quanto riguarda il personale ATA. Si è tenuta al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’importante informativa su ... (orizzontescuola)

“Nessuna prima donna e zero soldi ai calciatori: Real Porto piccola famiglia” - SECONDA CATEGORIA - I segreti della società di Porto Recanati raccontati dal pres Sampaolesi. "Nel girone E non ci sono rivali di Terza fascia" Dopo la vittoria sul campo del Csi Recanati, prima della ...youtvrs

Bonus auto: si avvicinano i nuovi eco-incentivi - Sono infatti fissati limiti massimi di prezzo di listino: 35 mila euro (42.700 Iva inclusa) per le auto meno inquinanti e per quelle della Terza fascia, mentre si sale a 45 mila (54.900 con l’Iva) per ...metropolitano

Amici 2024, ipotesi eliminati della Terza puntata del serale: Sarah e Lil a rischio per i fan - Per la Terza puntata dello show di sabato 6 aprile, i fan social non escludono l'eliminazione di Lil Jolie dalla scuola ...it.blastingnews