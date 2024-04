(Di giovedì 4 aprile 2024) Ussita (Macerata), 4 aprile 2024 – Il primo colpo di benna ha scandito ufficialmente l’inizio dei lavori di, propedeuticiricostruzione exdella struttura a lungo simbolo del turismo invernale di Frontignano e poi, suo malgrado, del sisma 2016, che ne ha bloccato per anni attività e speranze. Fino ad oggi, appunto, quando le ruspe hanno iniziato a lavorare. Un gesto ‘tecnico’ che significa in realtà molto altro per tutta la comunità ussitana, che vede in questo passaggio la ricostruzione che prende forma anche e nonostante iter burocratici non sempre semplici. A illustrare l’intervento die ricostruzione il sindaco Silvia Bernardini, insieme con i rappresentanti delle aziende appaltatrici che si occuperanno del progetto: la ...

La paura s?è materializzata otto minuti dopo le 19. Mezza Napoli ha tremato, forte, per una scossa del terzo grado di magnitudine. Stavolta, però, non c?entra il bradisismo... (ilmattino)

I disastri sono entrati nella complessa dinamica storica, economica e demografica che ha segnato i luoghi di molte regioni italiane. Essi mettono di fronte a un prima e a un dopo, sempre come ... (linkiesta)

Due scosse di Terremoto sono state avvertite in mattinata nella zona dei Campi Flegrei. La prima è stata registrata alle 7,14 con una magnitudo di 2,9, La seconda alle 7,32 con una magnitudo... (ilmattino)

Violento Terremoto colpisce Taiwan: edifici crollati, vittime e feriti. Video della scossa - La scossa più forte di magnitudo 7.4, intorno alle ore 2:00 italiane.3bmeteo

Terremoto, via alla demolizione dell’hotel Felycita. Sara ricostruito ex novo - Ussita (Macerata), 4 aprile 2024 – Il primo colpo di benna ha scandito ufficialmente l’inizio dei lavori di demolizione dell’hotel Felycita, propedeutici alla ricostruzione ex novo della struttura a l ...ilrestodelcarlino

Sisma L'Aquila: a giovane ingegnera l'11/o premio Avus - La cerimonia di premiazione è in programma domani, venerdì 5 aprile, dalle ore 10 al Convitto nazionale "Domenico Cotugno" in via Leonardo da Vinci all'Aquila ... degli studenti universitari vittime ...ansa