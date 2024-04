Terremoto oggi | lieve scossa all’ora di pranzo tra Modena e Carpi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 aprile 2024)), 4 aprile 2024 -diall'ora di. In particolare, avvisa l'Ingv, la- di magnitudo 2.1 - si è verificata a 4 chilometri a Nord-est di Campogalliano alle 13,08. La lievità dellae la profondità dell'evento - calcolata in 30 chilometri - hanno fatto sì che ilnon abbia prodotto particolari danni. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Sono mesi che si verificano simili mini-terremoti in Emilia Romagna, ma finora l'epicentro dei sismi era localizzato più a ovest, nei pressi di Parma e Piacenza. Il 2 aprile però si è verificata unatra Bologna e Firenze