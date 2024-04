Terremoto in Giappone | scossa di magnitudo 6 vicino a Fukushima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 aprile 2024 – Forteoggi in. Unadi6.0 è stata registrata alle 12.16 ora locale (le 5.16 ora italiana) nella regione di, nella zona di Tohoku, nel nord-est del. Lo ha riferito l'Agenzia meteorologica nipponica.Taiwan oggi, il sismologo: “La placca euroasiatica e quella pacifica si avvicinano a velocità rilevante: ecco cosa può accadere” Avvertito anche a Tokyo Non è stata emessa alcuna allerta tsunami e non si hanno notizie di danni o feriti. L'epicentro del sisma, che è stato avvertito anche a Tokyo, era ad una profondità di 40 chilometri. Ilè stato registrato dai sismografi con un’intensità di 4 sulla scalase che ha 7 di massimo ...