Terremoto | il ricordo di Biondi | ' Meloni tra primi ad arrivare | in mini con Fazzolari' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui un sisma di magnitudo 6.3 polverizzò l'aquilano trascinando con sé 309 vittime, indossava la fascia tricolore di un piccolo borgo, Villa Sant'Angelo: 500 abitanti e il più alto tributo di vittime pagato al terremoto per incidenza, vale a dire numero di morti sul totale abitanti. Pierluigi, oggi dirigente di Fdi oltre che primo cittadino del capoluogo abruzzese, ricorda all'Adnkronos quella notte indelebile di 15 anni fa e racconta che tra iadci fu quella che oggi è la presidente del Consiglio, all'epocastra della Gioventù del governo Berlusconi, Giorgia. "A bordo non di un auto blu, che sarebbe stata anche fuori luogo di fronte a una tragedia ...