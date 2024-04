Terremoto | fortissima scossa in Giappone Ancora paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 4 aprile 2024) Undi magnitudo 6.0 ha colpito la regione di Fukushima, situata nel nord-est del, secondo quanto riportato dall’Agenzia meteorologica nipponica. Contrariamente alle preoccupazioni iniziali, non è stata emessa alcuna allerta tsunami e, fortunatamente, non sono stati segnalati danni o feriti. L’epicentro del sisma si è localizzato ad una profondità di 40 chilometri, facendo sì che lafosse avvertita anche nella capitale, Tokyo, situata a diverse centinaia di chilometri di distanza. Nonostante la potenza del, la pronta reazione delle autorità e la resistenza delle infrastrutturesi sembrano aver prevenuto conseguenze più gravi. Questo evento sismico giunge in un momento delicato per il, che negli ultimi anni ha visto ...