Terremoto di Taiwan | le infermiere mettono in salvo i bambini nelle culle durante la scossa

(Di giovedì 4 aprile 2024) Una corsa contro il tempo per mettere ini neonatiildi magnitudo 7.4 che ha colpito l'isola diil 3 aprile scorso. È questo il gesto di coraggio delledel reparto maternità di un ospedale di Taipei, ripresola violentadalle telecamere di...

Dal terremoto di Taiwan , il più violento degli ultimi 25 anni, arrivano con il passare delle ore immagini impressionanti, ma anche emozionanti: come quelle che immortalano le infermiere di un ... (secoloditalia)

Diversi F-16 recentemente aggiornati - e dislocati in una base aerea vicino all’epicentro del terremoto di magnitudo 7,2 - sono rimasti danneggiati dal terremoto (ilgiornale)

Perché Taiwan è riuscita a rispondere così bene al Terremoto - Il giorno dopo quello che è stato il peggior Terremoto che abbia colpito Taiwan in un quarto di secolo, l'isola si solleva con una tenacia che è impensabile alle nostre latitudini. Il violento sisma ...today

Taiwan ci sarà alla Milano Design Week, 'grati per il sostegno' - Nonostante il dolore e i lutti provocati dal Terremoto, il Taiwan Design Research Institute (Tdri) annuncia la propria presenza alla Milano Design Week 2024. E lo fa con un messaggio del presidente ...ansa

Terremoto a Taiwan, ecco perché il grattacielo Taipei 101 non è crollato - Il dispositivo nel Taipei 101 si chiama “Mass Damper”: ecco come funziona e come ha salvato il grattacielo durante il Terremoto a Taiwan.immobiliare