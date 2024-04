Terremoto a Taiwan | il video delle infermiere che corrono per proteggere i neonati

(Di giovedì 4 aprile 2024) Durante ilche ha colpitoieri, ledi un ospedale dell'isola si sono precipitate a. Un, diventato virale, catturato da una telecamera di sicurezza e diffuso sui social media, mostra il personale del reparto maternità che si adopera velocemente per mettere al sicuro le culle mentre l'ospedale trema sotto la forza del sisma. A Hualien, conteaese,...

