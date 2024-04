Terremoto a Taiwan | circa 100 scosse di assestamento nella notte Salvati 6 minatori

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Sono 96 lediche sono state registratedopo ildi magnitudo 7.3 che ha scosso l'isola ieri. Lo ha dichiarato l'agenzia meteorologica dispiegando che l'epicentro di tutte questeè stato registrato sulla costaContea di Hualien. L'intensità massima è stata di magnitudo 4. Nove le persone che hanno perso la vita a causa dele 1.050 quelle rimaste ferite. E' salito a 1.050 il numero dei feriti. Intanto un piccolo gruppo di seiè stato tratto in salvo oggi dopo essere rimasti intrappolati, riferiscono le autorità spiegando che gli uomini sono stati trasportati in ...

