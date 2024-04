Terremoto a Taiwan | circa 100 scosse di assestamento In 600 isolati o dispersi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Taipei, 4 apr. (Adnkronos) - Sono 96 lediche sono state registrate nella notte adopo ildi magnitudo 7.3 che ha scosso l'isola ieri. Lo ha dichiarato l'agenzia meteorologica dispiegando che l'epicentro di tutte questeè stato registrato sulla costa nella Contea di Hualien. L'intensità massima è stata di magnitudo 4. Intanto 646 persone restano intrappolate a causa del sisma che ha scosso l'isola, trattandosi del più potente degli ultimi 25 anni. Il dato aggiornato è stato fornito dalle autorità di Taipei, che in precedenza avevano parlato di un centinaio di. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per cercare di trarre in salvo le persone isolate o che risultano disperse, anche nelle regioni montuose ...