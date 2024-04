Terremoto a Taiwan | circa 100 scosse di assestamento In 600 isolati o dispersi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Taipei, 4 apr. (Adnkronos) – Sono 96 lediche sono state registrate nella notte adopo ildi magnitudo 7.3 che ha scosso l’isola ieri. Lo ha dichiarato l’agenzia meteorologica dispiegando che l’epicentro di tutte questeè stato registrato sulla costa nella Contea di Hualien. L’intensità massima è stata di magnitudo 4.Intanto 646 persone restano intrappolate a causa del sisma che ha scosso l’isola, trattandosi del più potente degli ultimi 25 anni. Il dato aggiornato è stato fornito dalle autorità di Taipei, che in precedenza avevano parlato di un centinaio di. I soccorritori stanno lavorando senza sosta per cercare di trarre in salvo le persone isolate o che risultano disperse, anche nelle regioni montuose ...

Una scossa terribile, come non si sentiva da almeno venticinque anni. Un sisma a cui hanno fatto seguito altre 101 repliche o "aftershock". Quello di stamattina a Taiwan non è... (ilmattino)

Violento Terremoto colpisce Taiwan: edifici crollati, vittime e feriti. Video della scossa - La scossa più forte di magnitudo 7.4, intorno alle ore 2:00 italiane.3bmeteo

La mega sfera italiana di acciaio che ha salvato i grattacieli a Taiwan - I palazzi di Taiwan, sebbene piegati dal fortissimo sisma, non sono crollati. In questo modo si sono salvate tantissime vite. Cosa sono i mass damper ...ilgiornale

Borse oggi in diretta | Europa attesa in calo. Focus sulle minute dell’ultima riunione della Bce - Le tensioni geopolitiche persistenti in Medio Oriente e tra Russia e Ucraina, unite al Terremoto devastante a Taiwan e stamani in Giappone, hanno spinto gli investitori verso il bene rifugio per ...milanofinanza