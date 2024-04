Terremoto a Napoli | doppia scossa ai Campi Flegrei

Nuovo Terremoto in provincia di Napoli, in Campania, a Pozzuoli. Magnitudo 3.2. Ecco qui i dettagli - Il 04 Aprile 2024 ore 07:32 è stata registrata una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 e profondità 2.6 km a Pozzuoli (NA), la seconda nelle ultime 24 ore. Leggi qui per approfondire. Secondo ...ilmeteo

Terremoto a Napoli oggi, doppia scossa ai Campi Flegrei: la più forte di magnitudo 3.2 - Terremoto Napoli oggi, le ultimissime e i dettagli riguardo la doppia scossa di Terremoto fortissima di magnitudo 2,9 e 3.2 che ha colpito la città partenopea con epicentro ancora la zona dei Campi Fl ...msn

Terremoto CAMPANIA, scossa di magnitudo 3.2 a Pozzuoli, tutti i dettagli - Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2, si è verificata alle ore 07:32 con epicentro a Pozzuoli, in provincia di Napoli. La profondità stimata è stata di circa 2.6 Km. Potete monitorare tutte le ...3bmeteo