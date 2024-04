Terra Amara | cambio programmazione | quando | perché e cosa ci sarà al suo posto

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di giovedì 4 aprile 2024) “” è agli sgoccioli ed è giunta notizia che subirà un altrodi: ecco tutti i particolari della notizia, che purtroppo non farà certamente piacere ai fan di Zuleyha.non ciriprenderà la soap L’appuntamento con “” era previsto nella serata di oggi, giovedì 4, invece salterà. Infatti su Canale 5 andrà in onda la penultima punta di “Se potessi dirti addio” con Anna Safroncik e Gabriel Garko, tornato in TV dopo il lungo “stop”. Il nuovo attesissimo prodotto televisivo “targato” Ricky Tognazzi e Simona Izzo sarebbe dovuto tornare in onda domani sera, dopo lo spostamento ...