Ternana Sospiro di sollievo per Pyyhtia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Non ha avuto conseguenze importanti l’infortunio al ginocchio destro subito da Niklascontro la Sampdoria, ed è riuscito l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto ieri Filippo Sgarbi per la rottura del tendine d’Achille della gamba destra avvenuta prima di Pasqua. E’ questo il bollettino medico atteso con ansia in casa rossoverde, dove si è tirato undiperall’esito della visita specialistica programmata ieri per il centrocampista finlandese. Se per Sgarbi, infatti, l’infortunio ha determinato, come si sapeva, la fine anticipata della stagione, fortunatamente questo non è avvenuto perche se la caverà con qualche giorno di stop forzato. Intanto, le fere continuano a prepararsi alla sfida-salvezza col Modena. Contro gli emiliani la vittoria è ...