(Di giovedì 4 aprile 2024)hato oggi un '' - emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile- a tasso fisso destinata a investitori istituzionali per 850diottenendo "grande favore da parte del mercato con richiesta massima per più di 3 miliardi di, circa 4 volte l'offerta". Lo rende noto la società delle reti di trasmissione dell'energia elettrica, spiegando che l'emissione ha "un'elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori". Il prestito obbligazionario, strutturato in una singola tranche, è non convertibile subordinato,, ibrido e. Il, spiega, è non "callable" per 6 anni, il prezzo di ...

Terna lancia un bond green perpetuo per 850 milioni di euro - Terna ha lanciato oggi un 'bond green' - emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida non convertibile green - a tasso fisso destinata a investitori istituzionali per 850 milioni di euro ...ansa

Terna: con l'ora legale circa 90 milioni di risparmi per il sistema elettrico - Secondo le stime di Terna, la società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, durante i sette mesi di ora legale l’Italia risparmierà circa 90 milioni di euro, grazie a un minor cons ...affaritaliani

Calcio dilettanti: sanzioni pesanti per comportamenti violenti e razzisti - Nel recupero di Promozione girone B, ammenda di 1000 euro al Bastia per aggressione alla Terna arbitrale. Squalifiche in Under 19 e Under 15 per comportamenti violenti e razzisti.msn