Tennis | WTA Finals a Riyadh per tre anni | scelta la sede per il torneo tra le migliori al mondo

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le WTAsi disputeranno a(Arabia Saudita) per il triennio 2024-2026. Ildi fine stagione, riservato alleottote dell’annata agonistica, andrà dunque in scena nella capitale araba, che ha prevalso nei confronti di candidature provenienti da altri Paesi. Riyahd succede a Cancun (Messico, 2023), Fort Worth (USA, 2022), Guadalajara (Messico, 2021), Shenzhen (Cina, 2019), Singapore (2014-2018), Istanbul (Turchia, 2011-2013), Doha (Qatar, 2008-2010), Madrid (Spagna, 2006-2007), Los Angeles (USA, 2002-2005), Monaco (Germania, 2001), New York (USA, 1979-2000). Per l’assegnazione sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: le potenzialità nel riuscire ad allestire un evento di prima classe tanto per le protagoniste in campo quanto per i tifosi presenti sugli ...