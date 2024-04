(Di giovedì 4 aprile 2024) L'azzurro vince in tre set, ora Giron(STATI UNITI) - Un grande Lucianoapproda aidi finale dello "U.S. Men's Clay Court Championship", Atp 250 sulla terra battuta con un montepremi da 661.585 dollari, in programma dall'1 al 7 aprile al River Oaks Country Club di. L'a

Battuto in tre set Munar, sarà derby azzurro per un posto in semifinale MARRAKECH (MAROCCO) - Sarà derby italiano nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta ... (ilgiornaleditalia)

La marchigiana conquista solo tre game ed è eliminata al secondo turno CHARLESTON (USA) - Si ferma al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto al "Credit One Charleston Open", Wta 500 da ... (ilgiornaleditalia)

sarà il terzo scontro fra le due, precedenti in parità BOGOTA' (COLOMBIA) - sarà Irina Bara l'avversaria di Sara Errani nei quarti della "Copa Colsanitas Zurich", Wta 250 da 267.082 dollari che si ... (ilgiornaleditalia)

Tennis: Torneo Houston. Darderi elimina Cerundolo e va ai quarti - L'azzurro vince in tre set, ora Giron HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Un grande Luciano Darderi approda ai quarti di finale dello 'U.S.sport.tiscali

Il Tennis cambia le regole del doppio già da Madrid: nuovo format per avere in tabellone anche i big - Novità nel mondo del Tennis, e nello specifico nel doppio. Perché l'ATP ha annunciato la sperimentazione di un nuovo format e anche di nuove regole per tutta la stagione a partire dal Torneo 1000 di ...fanpage

Wta Charleston - Cocciaretto si arrende ad Azarenka. Kalinina batte Wozniacki - Il Day 3 dell’evento WTA 500 di Charleston ha dovuto fare i conti con le avverse condizioni climatiche e le partite in programma sono state rinviate di diverse ore. Per il secondo Torneo consecutivo c ...msn