(Di giovedì 4 aprile 2024) Il toscano, testa di serie n.3, si è arreso al portoghese per 7-6 6-3 ROMA - Lorenzosubitonel tabellone principale del "MillenniumOpen" (ATP 250 dotato - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sulla terra rossa dell', in Portogallo. Il 22enne di Carrara, n

Le WTA Finals si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita) per il triennio 2024-2026. Il torneo di fine stagione, riservato alle migliori otto Tennis te dell’annata agonistica, andrà dunque in scena ... (oasport)

Pagina 2 | Sinner: "Vi racconto Djokovic, Medvedev, lo Slam e i ko che mi hanno segnato" - Il numero 2 al mondo si è aperto in una lunga intervista a Vogue dove parla del passato e del presente: "Sto cercando di diventare più forte, ma non più grosso" ...tuttosport

Tennis: Torneo Estoril. Musetti eliminato al debutto da Borges - Il toscano, testa di serie n.3, si è arreso al portoghese per 7-6 6-3 ROMA (ITALPRESS) - Lorenzo Musetti subito eliminato nel tabellone principale del "Millennium Estoril Open" (ATP 250 dotato - ...sport.tiscali

Tennis, WTA Finals a Riyadh per tre anni: scelta la sede per il Torneo tra le migliori al mondo - Le WTA Finals si disputeranno a Riyadh (Arabia Saudita) per il triennio 2024-2026. Il Torneo di fine stagione, riservato alle migliori otto Tenniste dell'annata agonistica, andrà dunque in scena nella ...oasport