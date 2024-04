Tennis | Rafa Nadal salta il torneo di Montecarlo | “Il mio corpo non me lo permette”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 4 aprile 2024) Gli infortuni continuano a perseguitare, che tramite un post sui social ha annunciato il forfait dal Masters 1000 di2024, l’ennesima di questa sfortunata stagione. “Ciao a tutti! Questi sono tempi difficili per me dal punto di vista sportivo. Purtroppo vi comunico che non giocherò a Monte Carlo. Il miosemplicemente non me lo– ha scritto il maiorchino -. E anche se continuo a lavorare e a dare il massimo ogni giorno con la speranza di poter competere in tornei che sono stati molto importanti per me, la realtà è che oggi non posso“.ha poi aggiunto: “Non mi resta che accettare la situazione e cercare di guardare al futuro immediato mantenendo la speranza e la voglia di darmi l’opportunità che le cose migliorino. Un grande abbraccio a tutti e ...