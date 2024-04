Tennis italiano a gonfie vele | da Darderi a Nardi passando per Musetti | dietro Sinner c’è la fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Se da un lato Jannikha polarizzato l’attenzione mediatica su di sé qualedei record nelmondiale, dall’altra parte c’è un movimento della racchetta nostrana che si dimostra in salute non soltanto in funzione del nuovo numero due del mondo. Rispetto ad altri momenti storici in cui c’era un solo azzurro ad eccellere nella media,al talento di Sesto Pusteria c’è una nutrita truppa più o meno giovane che fa ben sperare. Come Lucache dopo aver battuto Novak Djokovic ad Indian Wells ha vinto l’ATP Challenger di Napoli e ora è pronto a scalare la top 100 nella quale è entrato a pieno titolo. Mentreriposa poi, impegnato in alcuni momenti ameni e pubblicitari lontano dal campo seppur in piena preparazione per una stagione sulla terra rossa che ...